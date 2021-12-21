ZONGULDAK'TA ANİDEN BASTIRAN KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ - Son Dakika

ZONGULDAK'ta dolu yağışıyla birlikte etkili olan kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan iki otomobil devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıyla bugün Zonguldak merkez ve ilçelerinde beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde yağan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, dolu yağışında yürümekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerini kar yağışına bıraktı. Kar, Zonguldak- Ankara ve Zonguldak- İstanbul yollarında da ulaşımı aksattı. İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz olarak ilerliyor.

Ereğli ilçesinde ise vatandaşlar, güne karla başladı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti. Bazı mahallelerde karda kayan otomobiller kaza yaptı. Karda kontrolden çıkan iki otomobil, devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karla kaplı yolları açmasıyla trafik normale döndü.