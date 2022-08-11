Zonguldak'ta aniden bastırdı yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Zonguldak'ta aniden bastırdı yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

11.08.2022 11:24

Zonguldak'ta aniden bastırdı yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Metrekareye bir saate 35 kilogram yağış düştü Zonguldak'ta sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle yollar göl döndü, araçlar yolda kaldı.

Zonguldak'ta aniden bastırdı yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Metrekareye bir saate 35 kilogram yağış düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle yollar göl döndü, araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan çok kuvvetli yağış zor anlar yaşattı. AFAD'ın da uyarılarda bulunduğu kentte, metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan koşarak kaçmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise saçak ve sundurma altına saklandı. Yağış nedeniyle Kozlu sahil yolu sular altında kaldı. Sürücüler su baskını nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Belediye ekipleri yol kenarında tıkanan mazgalları açmak için çaba sarf etti. Kozlu Sahili'ndeki park alanları ve banklar da sular altında kaldı. Bir araç sürücüsü su basan yolda ilerleyemeyince bekleyişini sürdürdü.

Yolu su basması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kaldırıma çekti. Eşini hastaneye götüren Nevzat Hamurcu isimli sürücü, "Ben gitmiyorum kendime güvenemedim. 55 senedir devamlı araba üstündeyim. Bir anda yağmur bastırdı. Riske atmadım. Araçta eşim var, hastanede randevum var" diye konuştu. Hamurcu, aracıyla kaldırımın bulunduğu güzergahtan devam ederek ilerledi.

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Tragger, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta aniden bastırdı yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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