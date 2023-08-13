Anne ve anneannesini öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde parmağını koparıp yuttu - Son Dakika
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Anne ve anneannesini öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde parmağını koparıp yuttu

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:20

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ve anneannesini bıçakla öldüren Rabia Çataklı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, cinayet anında Çataklı'nın evde sela okuduğunu belirledi. Çataklı, sağlık kontrolü sırasında kendi serçe parmağını kopartıp yuttu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Rabia Çataklı (31), uyuyan annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkuyu'yu (77) bıçakla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarı attı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri genç kadını gözaltına alırken, yaşanan olaylar burada da sona ermedi. Cinayet anında evde sela okuduğu belirlenen kadının, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu

CESET PARÇALARINI CAMDAN DIŞARI FIRLATTI

Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken bıçakla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu

POLİS ELİNDE BIÇAKLA YAKALADI

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı'yı elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Rabia Çataklı ise gözaltına alındı.

Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu

CAMIN ALTINDA MUTFAK MALZEMELERİ GÖRÜLDÜ

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'yu bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan atan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP, YUTTU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çataklı'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Faruk Cucuboğa: Şizofreni rahatsızlığı olan kişi etrafında olup biten olayları kendi hezeyanları doğrultusunda yorumlar. Dış dünyayı yanlış algılaması sebebiyle giriştikleri eylemlerine karşı sorumlu değillerdir. Ceza-i ehliyetleri yoktur. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Sevto: Türkiye'de adalet kalmadı artık yeni taze kan lazım düzeltecek Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Sevto: Akp sayesinde suç oranları iyice arttı.maddi imkansızlıklar,bozulan ekonomi dahada artacak!maalesef Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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