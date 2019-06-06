Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

31 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Ömerli Mahallesi'nde bulunan Kaynarca Konutları'ndaki bir apartmanın merdiven boşluğunda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Apartmana gelen ekipler yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde ilçe genelinde görülen yılanlardan dolayı yoğun ihbar aldıklarını belirterek, "Bu yıl ilçemizde yılan vakalarında bayağı bir yükselme var. Dairede, merdiven boşluklarında, kömürlük ve araç motorları gibi yerlerde yılan görüldüğüne dair ihbarlar alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda dikkatli davranmalarını ve itfaiye ekiplerine haber vermelerini istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Zonguldak, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 21:11:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]