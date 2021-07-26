Son dakika gündem: ZONGULDAK - Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ontemmuz Mahallesi Hilmi Uluğ Sokak'taki üç katlı apartmanda Suat ve eşi Şaziye P'nin oturduğu dairenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ev ve çatıda hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Tacettin Köroğlu, gazetecilere, yangının çıkış nedenine dair bilgi olmadığını belirterek, "Ev yeni yapıldı. Şu an evde kimse yok." dedi.

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ZONGULDAK - Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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