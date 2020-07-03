Zonguldak'ta araç içerisinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 lira ceza - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 7 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre Ereğli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde, araç içerisinde maske takmadığı tespit edilen 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca Ereğli- Alaplı kara yolu plajlar mevkisinde yaptıkları hız denetimlerinde 11 çekici, 10 kamyonet ve 4 araç olmak üzere toplam 25 araca hız sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 bin 200 lira idari para cezası kesti.