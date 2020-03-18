Zonguldak'ta araç şarampole uçtu; 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta araç şarampole uçtu; 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta araç şarampole uçtu; 2 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta seyir halinde giden araç sürücüsü şarampole uçtu.

Zonguldak'ta araç şarampole uçtu; 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta seyir halinde giden araç sürücüsü şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma- Bartın Karayolu Saltukova beldesi Hacılar köyü mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan R.U. (63) hakimiyetindeki 06 RPU plakalı araç şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile araç sürücüsü R. U. ile eşi A.U. (56) Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:24 Kaynak: İHA

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