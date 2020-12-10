Zonguldak'ta aranan 37 şahıs yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta aranan 37 şahıs yakalandı

Zonguldak genelinde 2-9 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Zonguldak genelinde 2-9 Aralık tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı. Zonguldak genelinde 2-9 Aralık 2020 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması çalışmalarında asayiş suçlarından aranan 37 şahıs yakalandı. Zonguldak Merkez ile Kozlu, Kdz. Ereğli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinde yakalanan şahıslardan 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Merkez Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak üzerinde bulunan Yeni Cami'de gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs yakalandı. - ZONGULDAK

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çökme riskiyle karşı karşıya

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek