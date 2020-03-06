Zonguldak'ta aranan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta aranan 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta aranan 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen H.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede H.Ç'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aranan 4 kişi yakalandı

Zonguldak'ta, haklarında uyuşturucu madde ticareti dolayısıyla yakalama emri bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti dolayısıyla yakalama emri bulunun T.B, O.Y, M.D. ve S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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