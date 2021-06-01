Zonguldak'ta aranan çocuk istismarcısı, Edirne'de yakalandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan ve Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan T.A. (39), tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.A.'nın ilçedeki bir iş yerinde çalıştığı belirlendi. T.A., polis tarafından iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.