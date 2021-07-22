Zonguldak'ta aranan FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (43) ile eşi L.S'nin (37) Örmeci köyünde olduğunu belirledi.

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