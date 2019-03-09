Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Zonguldak'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

31 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Zonguldak'ta Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranan K.A'nın Kozlu ilçesine bağlı Aşağıçayır köyünde bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.A'yı yakaladı. K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Kozlu, Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel
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