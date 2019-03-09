Zonguldak'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranan K.A'nın Kozlu ilçesine bağlı Aşağıçayır köyünde bir evde saklandığını belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.A'yı yakaladı. K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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