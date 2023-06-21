Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşine saldıran adam, bir kişinin canına kıydı - Son Dakika
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Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşine saldıran adam, bir kişinin canına kıydı

21.06.2023 16:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önünde pusu kuran Nejdet Kaymaz, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırı sonucu kardeşi Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan Rıza Andiç hayatını kaybetti. Nejdet Kaymaz polis tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Nejdet Kaymaz (60), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Cevdet Kaymaz'ın (56) evinin önünde pusu kurup, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı Rıza Andiç (63) ise hayatını kaybetti. Nejdet Kaymaz gözaltına alındı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşine pusu kurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ARAÇ YOLDAN ÇIKIP YEŞİL ALANA GİRDİ

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti. Nejdet Kaymaz, evinden çıkan kardeşi Cevdet Kaymaz ve yanındaki arkadaşı Rıza Andiç'in bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı. Araç, yoldan çıkarak yeşil alana girdi. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, arkadaşı Rıza Andiç ise öldü.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşine pusu kurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cevdet Kaymaz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Cevdet Kaymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Rıza Andiç'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Nejdet Kaymaz polis tarafından gözaltına alındı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşine pusu kurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: DHA
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Tragger, Ereğli, Kaymaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşine saldıran adam, bir kişinin canına kıydı - Son Dakika


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