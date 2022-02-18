Zonguldak'ta arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

Ereğli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık R.Ö. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Barış Berdan'ın yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık R.Ö, savunmasında, çocukluk arkadaşı Barış Berdan ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahı korkutmak amaçlı ateşlediğini belirterek, kurşunun sekmiş olabileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ö'yü, haksız tahrik indirimi uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde geçen yıl 11 Şubat'ta çıkan silahlı kavgada R.Ö, tabancayla ateş ettiği Barış Berdan'ı öldürmüş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.