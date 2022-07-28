Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda, kayıp gencin ailesine de haber verildi. Genci arama çalışmaları günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sabah devam edecek - Son Dakika

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