Zonguldak'ta kahreden olay! Arkadaşlarıyla otururken elindeki tüfek ateş alan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Zonguldak'ta kahreden olay! Arkadaşlarıyla otururken elindeki tüfek ateş alan adam hayatını kaybetti

26.05.2023 16:45

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte otururken elindeki pompalı tüfeğin ateş aldığı öne sürülen Erdoğan Hasret, boynuna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Sokak'taki bir iş hanında meydana gelen olayda, iddiaya göre Erdoğan Hasret (45) arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kendisine ait pompalı tüfeği eline aldı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla boynundan yaralanan Erdoğan Hasret, kanlar içinde yere yığıldı.

Arkadaşlarıyla otururken tüfek ateş aldı hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasret'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşlarıyla otururken tüfek ateş aldı hayatını kaybetti

ARKADAŞI DA FENALAŞTI

Olay sırasında Hasret'in yanında bulunan A.Ç., polis ekiplerine, arkadaşının silahla oynadığını, boş sandığını ancak ateş alıp yaralandığını anlattı. Bu sırada fenalaşan A.Ç., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasret'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşlarıyla otururken tüfek ateş aldı hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kahreden olay! Arkadaşlarıyla otururken elindeki tüfek ateş alan adam hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kahreden olay! Arkadaşlarıyla otururken elindeki tüfek ateş alan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement