Zonguldak'ta asayiş olayları

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alınırken, 57 kök Hint kenevir bitkisi ile 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ile İlçe Jandarma Komutanlığına, bir kişinin bahçesinde kenevir ektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Enes köyünde kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Emin Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin bahçesine ekilen 57 kök Hint keneviri ve 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kayıp cüzdan sahibine teslim edildi

Devrek ilçesinde bir alışveriş mağazasında reyonda unutulan ve başkası tarafından alınan cüzdan sahibine teslim edildi.

Alınana bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde bir mağazada alışveriş yapan Türkan Tırmandı (35), kasada ödeme yapacağı sırada cüzdanının yanında olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Tırmandı'nın cüzdanını bir reyonda unuttuğunu fark etti. Ekipler, cüzdanı Barış E'nin aldığını belirledi.

Barış E, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, cüzdan sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından şüpheli, cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.