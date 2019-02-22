Zonguldak'ta Asayiş Operasyonu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir inşaatta ruhsatsız silahlar ve kesici alet ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir inşaatta ruhsatsız silahlar ve kesici alet ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir inşaatta ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



İnşaatta yapılan aramada, 3 ruhsatsız silah ile bir kesici alet bulundu.



Şüpheli E.Ü. gözaltına alındı.

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