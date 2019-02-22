Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Asayiş Operasyonu

Zonguldak'ta Asayiş Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir inşaatta ruhsatsız silahlar ve kesici alet ele geçirildi.

Zonguldak'ta Asayiş Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir inşaatta ruhsatsız silahlar ve kesici alet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir inşaatta ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnşaatta yapılan aramada, 3 ruhsatsız silah ile bir kesici alet bulundu.

Şüpheli E.Ü. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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