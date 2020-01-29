Zonguldak'ta asayiş uygulaması - Son Dakika
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Zonguldak'ta asayiş uygulaması

7 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 169 iş yeri denetimi gerçekleştirdi, 23 kişi yakalandı ve 8 kişiye toplam 2 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta asayiş uygulaması, System.String[]

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 169 iş yeri denetimi gerçekleştirdi, 23 kişi yakalandı ve 8 kişiye toplam 2 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Komutanlıkta görevli 58 ekip, 202 personel ile 169 noktasında gerçekleştirilen "Türkiye Duman" uygulamasında, 5 bin 223 kişi sorgulandı, 169 iş yerinin denetimi yapıldı.

Kontrollerde aranması bulunan 23 kişi yakalanırken, bin 500 gram kubar esrar, kenevir bitkisi, 5 bin 140 içi tütünle doldurulmuş makaron, 177 boş makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tütün mamulü paket makinesi ele geçirildi.

Çalışma kapsamında 1 şüphelinin adli makamlara sevk edileceği, kabahatler kanunundan 8 şahsa da toplam 2 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise ilçeye bağlı Kurtlar köyünde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde yaptığı kontrollerde 247 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır 20'şerli içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

İş yeri sahibi İ.D'ye (33) idari işlem gerçekleştirildi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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