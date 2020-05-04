Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü - Son Dakika

Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü

Zonguldak'ta kola aşeren 7 aylık hamile kadın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca polisten yardım istedi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde Aysun Kurak adlı 7 aylık hamile bir kadın kola aşerdi. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan, polisten yardım istedi. Kadının yardım çağrısına duyarsız kalmayan Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hamile kadına kola götürdü. Gördüğü ilgili karşısında mutlu olan Aysun Kurak, polis ekiplerine teşekkür etti.