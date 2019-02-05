Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Asfaltlama Çalışmaları

Zonguldak'ta Asfaltlama Çalışmaları

1 saat önce

Zonguldak Belediyesince asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Zonguldak'ta Asfaltlama Çalışmaları, System.String[]
Zonguldak Belediyesince asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fevkani Köprü üstünde sıcak asfalt çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Çalışmaların bugün itibarıyla başladığı, köprü üstü sıcak asfalt çalışmasının kısa süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, Fevkani Köprü üstü asfalt çalışmaların ardından, Kadırga rampasının asfalt çalışmasına başlanacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:59 Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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