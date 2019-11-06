Zonguldak'ta asfaltlama çalışmaları

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak Belediyesince kent merkezinde başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye tarafından Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ve Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ay geçtiğini ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Belediyemiz de projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye tek tek devam ediyor. Çok kötü olan 3-4 mahallemizde altyapı ve asfalt çalışmalarını bitirdik. Geçen hafta sonu şehir merkezine girdik ve önce altyapıları düzenledik. Bu hazırlıklar bittikten sonra şimdi de asfalt dökümü başladı. İnşallah yarın akşam Gazipaşa Caddesi'nde asfalt dökümünü de bitirmiş olacağız. Vatandaşlarımız bu yapılan hizmetlerden memnun. Belediye başkanımıza ve bize destek veren merkezi hükumete teşekkür ediyoruz."