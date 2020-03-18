Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası - Son Dakika
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Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası

7 saat önce

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası, System.String[]

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün bir kişinin sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:24 Kaynak: AA

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