Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

İlçede bir özel tıp merkezinde bulunan astım hastası bir kişinin başka hastaneye sevki sırasında tedbir amaçlı giyinen sağlık çalışanlarını gören bazı vatandaşların, fotoğraf çekerek koronavirüsle ilgili paylaşım yapmaları üzerine özel tıp merkezince ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 kişinin sosyal medyadan asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheliler, polis ekiplerince "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.