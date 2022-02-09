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Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu - Son Dakika

Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

09.02.2022 15:58
Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.

Elmatepe Mahallesi Karagöz Sokak'ta inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda yolun bir bölümü aşırı yağışlar yüzünden çöktü.

Mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yol, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahı kullanacak sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki çalışması sürüyor.

Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu
Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu

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Zonguldak, Karagöz, İnşaat, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle yolda çökme oluştu - Son Dakika
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