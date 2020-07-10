Zonguldak'ta asker uğurlaması ve düğün etkinliklerine düzenleme - Son Dakika

Zonguldak'ta asker uğurlaması ve düğün etkinliklerine düzenleme

Zonguldak Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Zonguldak Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. Düğün, nişan, gelin alma gibi etkinliklere de yeni düzenleme getirildi.


İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda, Covid-19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla teması azaltmak için köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde gündüz başlangıç saati en erken 13.00, bitiş saati en geç 17.00, akşam başlangıç saati en erken 19.00 bitiş saati en geç 23.00 olarak belirlendi. Her bir etkinlik için bir zaman dilimi gündüz veya akşam şeklinde seçilebileceği belirtildi. Ayrıca düğünlerde ateşleyici patlayıcı silah, havai fişek kullanımı yasaklandı.


Öte yandan asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık yada kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması toplu uğurlama şeklindeki etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği açıklandı.


Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarına (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş gibi katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.


Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin yükümlünün ikametgah adresine göre ilgili kolluk kuvvetlerine bildirilmesine ve kurallara uyulup uyulmadığı kontrolünün ilgili kolluk kuvvetlerince yapılacağı açıklandı. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi amacıyla, valiliklerce, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari yada adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair belgelerin askeri birliğe bildirileceği açıklandı.


Kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta asker uğurlaması ve düğün etkinliklerine düzenleme - Son Dakika
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