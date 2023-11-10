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Zonguldak'ta Atatürk'ün Ölümünün 85. Yılında Maden İşçileri Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika

Zonguldak'ta Atatürk'ün Ölümünün 85. Yılında Maden İşçileri Anma Töreni Düzenledi

10.11.2023 10:11  - Güncelleme: 10:20

Zonguldak'ta Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda anma töreni düzenledi. Bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese avlusunda saygı duruşunda bulundu.

ZONGULDAK'ta Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda anma töreni düzenledi. Bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese avlusunda saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde kent genelinde törenler düzenlendi. İl protokolü, polis ve jandarma ile vatandaşlar Valilik binası önünde Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Araçlarından inenler ve belediyenin temizlik işçileri de Atatürk fotoğrafına dönerek saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında da anma töreni düzenlendi. Bazı madenciler kömür ocağı girişinde bazıları da müessese önündeki törende iş kıyafetleriyle saygı duruşuna geçti. Törenler İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Zonguldak'ta Atatürk'ün Ölümünün 85. Yılında Maden İşçileri Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Atatürk'ün Ölümünün 85. Yılında Maden İşçileri Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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