Zonguldak'ta av tüfeğiyle vurulan iki kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı iki arkadaşını av tüfeği ile vurarak yaraladı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyü Güneşli Mahallesi'nde, İ.C, birlikte alkol aldığı ve henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.Ö ve S.C'yi av tüfeğiyle ayaklarından vurarak yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kişi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayın ardından İ.C'nin av tüfeğiyle jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.