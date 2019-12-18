Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika

Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi

6 saat önce

Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu ileri sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi, System.String[]

Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu ileri sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, merkeze bağlı Köroğlu köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A'yı (28), av sırasında açılan ateşte kazara göğsünden vurduğu öne sürülen O.A'nın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan yoğun bakımda olan O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, merkeze bağlı Köroğlu köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A. (28), av sırasında açılan ateşte göğsünden vurulmuş, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınmıştı.

Zonguldak, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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