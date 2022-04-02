Zonguldak'ta ayağına ip dolanan güvercin asılı kaldığı daldan kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ayağına ip dolanan güvercin asılı kaldığı daldan kurtarıldı

02.04.2022 14:15
Zonguldak'ta ayağına ip dolanan güvercin asılı kaldığı daldan kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle dalda asılı kalan güvercinin yardımına itfaiye yetişti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle dalda asılı kalan güvercinin yardımına itfaiye yetişti.

Atatürk Parkı'nda bir ağaçta ayağına ip dolanan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Parka gelen ekipler, merdivenli araçla güvercinin bulunduğu yere çıkarak, hayvanı takıldığı daldan kurtardı.

Güvercin ayağına dolanan ipin kesilmesinin ardından doğaya salındı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, vatandaşların haber vermesi üzerine parka geldiklerini belirterek, ayağına misine ipi dolanarak ağaçta mahsur kalan güvercini kurtardıklarını dile getirdi.

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AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Zonguldak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ayağına ip dolanan güvercin asılı kaldığı daldan kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ayağına ip dolanan güvercin asılı kaldığı daldan kurtarıldı - Son Dakika
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