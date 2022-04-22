Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı

22.04.2022 16:44
Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının bıçağı ayağına saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının bıçağı ayağına saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Dağlıca köyünde yaşayan Emirhan Ç. (23), tarım aracı kullandığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Düştüğü sırada ayağına tarım aracının bıçağı saplanan Emirhan Ç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, ayağına saplanan bıçak aksamıyla sedyeye konularak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler Emirhan Ç'nin ayağına saplanan bıçak aksamını yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu çıkardı.

Emirhan Ç, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı
Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı
Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı
Zonguldak'ta ayağına tarım aracının bıçağı saplanan kişi tedaviye alındı

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Devlet Hastanesi, Zonguldak, Ereğli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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