Zonguldak'ta ayı saldırısına uğrayan kişi defnedildi

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişinin cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı Yazıcık
köyünde, dün Aydemir Arslan
'la ormanlık arazide gezdiği sırada ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Sefer Arslan'ın (56) cenazesi, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesi
morgundan alınarak Yazıcık köyüne getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi ve helallik alındı. Sefer Arslan'ın yakınları, taziyeleri kabul etti.
Arslan'ın cenazesi, Yazıcık Köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
İki çocuk babası Arslan'ın, emekli olduktan sonra köyde esnaflık yaptığı öğrenildi.
"Köyümüzde bugüne kadar öyle bir olay olmamıştı"
Köy muhtarı Ramazan Tabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde dün vahim bir olay gerçekleştiğini belirterek, "Sefer ile Aydemir Arslan ormanda dolaşırken bir ayıyla karşılaşıyorlar. Ayı Sefer Arslan'a saldırıyor ve öldürüyor. Köyümüzde bugüne kadar öyle bir olay olmamıştı. Ayı görünüyordu ama ilk defa saldırdığını duyduk. Hepimiz çok üzgünüz. Sefer Arslan yanındakini, 'Ayı var.' diye uyarmış. O da kaçıyor. O esnada ayı Sefer Arslan'a saldırıyor. Yanındaki arkadaş köye haber veriyor." diye konuştu.
Olay
İlçeye bağlı Yazıcık köyünde, dün Sefer ve Aydemir Arslan ormanlık arazide gezdikleri sırada ayı saldırısına uğramış, boynundan aldığı darbe sonucu yaralanan Sefer Arslan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aydemir Arslan ise kaçarak kurtulmayı başarmıştı.