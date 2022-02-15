Zonguldak'ta aynı aileden 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki dairede, Güneş ailesi doğal gaz sızıntısı nedeniyle rahatsızlandı.

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen Nizamettin, eşi Kübra ve oğlu Doğan Güneş, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, doğal gaz ekipleri, apartmanın tesisatında inceleme yaptı.