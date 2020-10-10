Zonguldak'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Zonguldak'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

10.10.2020 15:55
Zonguldak'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu, System.String[]

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen STK üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğe katılmak için Kozlu ilçesindeki Ilıksu mevkisinde toplandı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Araçlarıyla şehir turu atan, daha sonra Fener Mahallesi'ne gelen grup adına açıklama yapan Hüseyin Cafer Pul, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Pul, şunları kaydetti:

"Ermenistan, uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme ulaşılmasını bugüne kadar engelledi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaştı fakat zarar gören taraf hep onlar oldu. 1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgaline devam eden Ermenistan, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlardan birini gerçekleştirdi. Ermenistan bugün de bu tavrını sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füzeli saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar karşısında uluslararası toplumdan ise yine hiçbir ses çıkmıyor."

Sivil Toplum Kuruluşu, Azerbaycan, Ermenistan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

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