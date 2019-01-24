Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Baba ve Oğlu Av Tüfeğiyle Yaralandı

Zonguldak'ta Baba ve Oğlu Av Tüfeğiyle Yaralandı

1 saat önce

Zonguldak'ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Zonguldak'ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 1400 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocaklarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait sahada kaçak maden ocağı işleten Ö.D. ile İ.Z.(59) ve oğlu Ö.Z.(33) arasında kömür üretimi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda,. Ö.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle İ.Z. ve Ö.Z.?ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle baba İ.Z. elinden, Ö.Z. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan Ö.D.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Ö.D.?yi gözaltına aldı. Polis, olay yerinde bulunan 5 kişiyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:24 Kaynak: DHA

Kilimli, Zonguldak, 3. Sayfa
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