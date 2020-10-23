Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

23.10.2020 18:11

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde oturan Mehmet Ş. (50) ile oğlu Egemen Ş. (29) arasında araba kullanımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Egemen Ş, babasını göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Mehmet Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Egemen Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti         
18:25
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı         
16:22
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü         
14:42
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei