ZONGULDAK'TA BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

28.03.2023 23:20

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Ahmet D. (42), tartıştığı oğlu C.C.D. (17) tarafından kalbinden bıçaklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Ahmet D. (42), tartıştığı oğlu C.C.D. (17) tarafından kalbinden bıçaklandı. Aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri mahallesinde meydana geldi. Ahmet D. (42), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu C.C.D. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken C.C.D., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Ahmet D., kalp bölgesine isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. C.C.D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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17 yaşındaki çocuk, babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü 17 yaşındaki çocuk, babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Oğlu babasını öldürdü Oğlu babasını öldürdü

Ereğli, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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