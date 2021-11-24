Zonguldak'ta babasını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta maden işçisi babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan oğlunun yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, babası Yalçın K'yi öldürdüğü öne sürülen tutuklu E.K, müştekiler ve avukatlar katıldı.

E.K, savunmasında, bu olaydan dolayı çok pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

2015'te babasının annesini aldattığına dair bir şüphe duymaya başladığını öne süren E.K, "Bu şüpheyi duyma sebebim ise annemin bunu bana söylemesidir. Bunu öğrendiğimiz zaman biz ailecek çok fazla sarsıldık. Annem çok üzüldü. O günden bugüne babam bize sürekli şiddet uygulardı. Gerek anneme gerek kardeşime ve bana şiddet uyguluyordu." dedi.

E.K, Bolu'da aşçılık lisesini kazanması üzerine gittiğini aktararak, evdeki huzursuzlukların artması nedeniyle annesini korumak için liseyi bırakıp eve döndüğünü ifada etti.

Babasına ait dükkanda babası tarafından zorla çalıştırılmaya başlandığını söyleyen E.K, olay günü babasıyla tartıştığını, babasının kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine evden çıktığını ve taksiyle dükkana gittiğini anlatan E.K, şöyle devam etti:

"Dükkanda dolabın üzerinde bulunan tüfek vardı. Bu tüfek babama ait olan ruhsatlı tüfektir. Taksiyle evime geriye döndüm. Eve döndükten sonra tüfeği kömürlüğe koydum. Babam sürekli o gün beni arayıp tehdit etmeye devam etti. Ben de bunun üzerine babamı kömürlükte beklemeye başladım. Babam eve gelene kadar sürekli beni aradı, 'Size gününüzü göstereceğim, sizin işinizi bitireceğim.' demeye devam etti. Sonrasında arabanın sesini duydum, 'Ben geldim şimdi ne olacak?' diye söylenerek geliyordu. Babamın sesini duyunca kömürlüğün içinden dışarı çıktım, o arada babam beni fark etti. Dışarı çıktığım esnada elimde tüfek bulunuyordu. Kesinlikle tüfeği babama doğru doğrultmadım. Babam, 'Beni mi vuracaksın?' dedi. Bulunduğumuz ortam çok karanlıktı, o an ne yaptığımı bilemedim. Cinnet geçirir gibi oldum. Bir el silah sesi duydum, bir el ateş ettim. Ateş ederken tüfeğin ucunun nereye baktığını hatırlamıyorum. Ateş ettikten sonra babamın yere doğru düştüğünü gördüm. Babam yerdeyken elini beline doğru götürdü. Bunun üzerine ben de babamın beni vuracağını sandığım ve aileme zarar vereceği korkusuyla babama bir el daha ateş ettim. İkinci sefer ateş ettiğimde tüfeği babama doğrultmuştum."

E.K, sonra arabayla gidip tüfeği sakladığını belirterek, "Karakola ilk gittiğimde ben yapmadığımı söyledim. Sonrasında önce anneme itirafta bulundum. Annem çok sinirlendi. Anneme söylediğimde zaten karakolun içerisindeydik. Vicdanen çok rahatsız olduğumdan orada itirafta bulundum. Bu yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Elimde olsa böyle bir şey olmasına izin vermezdim. İyi de olsa, kötüde olsa o benim babamdı. Çok pişmanım." dedi.

Heyet, E.K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta ikamet eden maden işçisi Yalçın K. (43), 10 Mart 2021'de evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, sağlık personeli Yalçın K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan maden işçisinin 17 yaşındaki oğlu E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.