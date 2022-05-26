Zonguldak'ta babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta maden işçisi babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmaya, babası Yalçın K'yi öldürdüğü öne sürülen tutuklu E.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık yakınları ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

E.K, savunmasında, olayın gerçekleştiği akşam çok korktuğunu ve pişman olduğunu belirtti.

Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyetince, daha sonra E.K'nin cezası haksız tahrik indirimi yapılarak 21 yıla, yaşının küçük olması göz önüne alınarak 14 yıla, verilecek cezanın 12 yılı aşamayacağı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta ikamet eden maden işçisi Yalçın K. (43), 10 Mart 2021'de evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, sağlık personeli Yalçın K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan maden işçisinin 17 yaşındaki oğlu E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.