Zonguldak'ta Baca Yangını

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, bir evin bacasından alevler çıktığını fark etti.



Durumu itfaiyeye bildiren ekipler, evde bulunan 90 yaşındaki Mustafa Yaman'ı dışarı çıkardı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.



Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürü Şeyda Taşgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'nde ekiplerin devriye görevi sırasında bacadaki yangını fark ettiğini söyledi.



Ekiplerin durumu itfaiyeye bildirdiğini ifade eden Taşgün, "Zabıta arkadaşlarımız hemen evde kimse olup olmadığına bakmak için evin kapısını çaldı. İçeride 90 yaşındaki Mustafa Amca vardı. Dumanı ve yangını fark etmemiş hemen kendisinini dışarı çıkardık. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelerek bacadaki yangını söndürdü. Ekiplerimiz fark etmeseydi yangın büyüyebilirdi. Arkadaşlarımıza dikkatlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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