Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2) - Son Dakika

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2)

6 saat önce

BELDEDE SESSİZLİK HAKİMZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim.

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2), System.String[]

BELDEDE SESSİZLİK HAKİM

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı belirtilen santralle ilgili gelişmeleri belde halkı yakından takip ediyor. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün de gelişmeleri takip ettiğini söyledi.TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan ise sabah saatlerinde santraldeki üretimin durdurulduğu haberini aldıklarını belirterek, "Daha önceki gelişmeler ışığında eğer baca filtrelerini mevzuata uygun şekilde takmazlarsa 15 santralde üretimin durdurulması söz konusuydu. Daha önceleri 3 kere uzatıldı süre. 6 yıl geçti üzerinden. Keşke şimdiye kadar hiç olmazsa bir adım atsalardı filteleri taksalardı bir şekilde bu şekilde kapatma kararı alınmazdı. Bizim için güzel bir gelişme ama nihai bir sonuç değil bana göre. Mevzuata uygun filtreleri mutlaka takmaları gerekiyor" dedi.


Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

Son Dakika Haberleri
23:36 ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI - Son Dakika
23:35 Hadımköy'de korkutan fabrika yangını - Son Dakika
23:31 New Yorklular yılın ilk gününde denize girdi - Son Dakika
23:29 Yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:20 Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 23:38:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]