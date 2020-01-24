Zonguldak'ta bakım merkezinde engellilere kötü muamele yapıldığına ilişkin dava - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 yıl önce özel bir bakım merkezinde yatılı kalan engellilere kötü muamelede bulundukları iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanıklar H.K, N.K, D.D, M.S.D, M.K, H.Y, Z.H, B.Ç, T.M. ve H.Y, mağdur ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık D.D. savunmasında, kendisine oyun oynandığını ileri sürerek, söz konusu kurumda 2011-2013 yılları arasında çalıştığını ve bu süreçte hiçbir arkadaşının, yardım alan hastalara kötü muamelede bulunduğunu ya da dövdüğünü görmediğini savundu.

Hiçbir şekilde bakım merkezi sahibi S.D'den para talebinin olmadığını iddia eden D.D, "Yalnızca işten çıktığımda tazminat davası açtım ve avukat tuttum. Bunu da yanlış yönlendirme olarak algılamışlar. Ben yalnızca tazminatımı istedim. Elimde görüntü olduğuna dair bir şey söylemedim. Elimde de böyle bir görüntü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcılığınca alınan savunması okunan D.D, oradaki beyanlarının doğru olduğunu anlatarak, "Ben tazminat talebi için S.D. ile görüşürken bana görüntüler konusunu sordu. Bilgim olmadığını söylememe rağmen bana, 'Sen görüntüleri ver, ben de sana tazminatını vereyim.' dedi. Daha sonra bir otelde görüştüğümüzde benden izinsiz olarak bu görüşmeyi kayda almış." diye konuştu.

Zihinsel engelli E.K'nin ağabeyi Serkan K. de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kardeşimin darbedildiği ya da kötü muamele gördüğüne tanık olmadım. 2013 yılında savcılığa çağrıldığımızda darbedilip kötü muamele gördüğüne ilişkin kanıt olmadığı söylenmişti. Benim görgüye dayalı bir bilgim yoktur ancak kız kardeşimin yaklaşık 2 yıl önce psikiyatri servisinde yatarken oradaki doktorlar, kız kardeşimin ayaklarından darbe aldığını, kalçasında morluklar olduğunu ve darbedildiğini söylemişlerdi." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2014 yılında özel bir bakım merkezinde yatılı kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddia edilmişti. Bakım merkezi sahibinin de aralarında bulunduğu 12 sanık gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.