Zonguldak'ta balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı - Son Dakika

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, bu yılki balık sezonunun iyi geçmediğini belirterek, limandan çıkarılan balık miktarında geçen yıla göre düşüş olduğunu söyledi.

Kayhan, gazetecilere, sezonun yarın itibarıyla sona ereceğini ifade etti.

Kıyı balıkçılığından istenen düzeyde verim alamadıklarını anlatan Kayhan, "Endüstriyel balıkçılık açısından palamut çok olmadı ama hamsi, istavrit gibi balıklar açısından çok güzel oldu. Sürdürülebilir balıkçılık kıyıdan başlar. Biz isterdik ki kıyı balıkçılığı daha fazla olsun ama maalesef iyi olmadı." diye konuştu.

Kayhan, "halkın balığı"nın hamsi olduğunu ve vatandaşın bu sezon çok fazla hamsi yiyemediğini aktararak, "Umudumuz hamsiydi ancak hamsi pahalı ve azdı. Hamsi biyolojik gelişimini sağlayamadan avlanması nedeniyle vatandaşın sofrasına yansımadı. İstavritin kasası 300 liradan, hamsinin kasası da 300 liradan satıldı. Palamut bu sene pek olmadı." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon için çok umutluyuz"

Gelecek sezonun hazırlıklarına başladıklarını ve ağları tamir ettiklerini belirten Kayhan, "Bu sezon balıkçılık açısından hiç iyi geçmedi. Geçen yıl limanımızdan çıkarılan balık bin tonken, bu sezon 500 ton. Ancak yağmur ve kar yağışının bol olmasından dolayı önümüzdeki sezon için çok umutluyuz. İnşallah istediğimiz avlanmaları yapıp halkımıza sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.