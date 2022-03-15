Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava engeline takıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava engeline takıldı

15.03.2022 14:08
Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava engeline takıldı

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, çoğu zaman limana boş ağlarla dönüyor.

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, çoğu zaman limana boş ağlarla dönüyor.

Özellikle kıyı balıkçılığı yapanların verimsiz bir dönem geçirdiği avlanma sezonunda umduğunu bulamayan balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize yeterli sıklıkta açılamadı.

Balıkçı barınağında mesailerini ağ onararak sürdüren balıkçılar, sezonun son haftalarının bereketli geçmesini umut ediyor.

"Sezon hayalkırıklığı şeklinde geçti"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, bu sezonun kendileri için hayal kırıklığı şeklinde geçtiğini söyledi.

Özellikle kıyı balıkçılığı açısından kötü bir sezon geçirdiklerini anlatan Kayhan, "Endüstriyel balıkçılık açısından ise fena bir sezon değildi. Bölgemizde kıyı balıkçılığı çok olduğu için balığın olmaması küçük ölçekte balıkçılık yapanları epey etkiledi." dedi.

Kayhan, "halkın balığı" olarak bilinen hamsinin yeterli düzeyde avlanmadığını dile getirerek, "Diğer balıklar da pahalı olduğu için halkımız her balığı tercih edemiyor. Bunun yanında Batı Karadeniz'de denizlerin soğumasıyla balığın derin sulara çekilmesi, kıyı balıkçılığını bir hayli engelledi." diye konuştu.

Umutlarını gelecek sezona bıraktıklarını belirten Kayhan, 15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla teknelerin ve ağların onarımını yapmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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Zonguldak, Kayhan, Umut, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta balıkçılar olumsuz hava engeline takıldı - Son Dakika


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