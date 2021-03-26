Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü - Son Dakika

Balkon duvarı işçinin üzerine çöktü
26.03.2021 17:21
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kurulan portatif vinçin ağırlığına dayanamayan balkon duvarı, inşaat işçisi Dikran Toprak'ın (53) üzerine çöktü.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kurulan portatif vinçin ağırlığına dayanamayan balkon duvarı, inşaat işçisi Dikran Toprak'ın (53) üzerine çöktü. Ağır yaralanan Toprak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre dairede yapılacak tadilat için balkona portatif vinç kuruldu. Ancak balkon duvarının bir bölümü inşaat işçisi Dikran Toprak'ın üzerine çöktü. Ağır yaralanan Toprak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Toprak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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