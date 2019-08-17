Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu
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Zonguldak'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri olduZonguldak'ın su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı, doğal güzelliğiyle yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:39 Kaynak: DHA
'ta baraj yeni evli çiftlerin uğrak yeri oldu
Zonguldak'ın su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı, doğal güzelliğiyle yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu. Çiftler, mutlu günlerini baraj etrafında çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.
Kente 7 kilometre uzaklıktaki 24 milyon metreküp kapasiteli Ulutan Barajı, Zonguldak merkez ile Kilimli
ve Kozlu
ilçelerinde yaşayan yaklaşık 210 bin nüfusun su ihtiyacını karşılıyor. 5 belediyeden oluşan Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği'nin yönetiminde bulunan barajın özellikle yaz aylarında yeşiller arasındaki manzarası görenleri büyülüyor. Ormanlık alan içerisindeki akarsulardan baraja dökülen suyun manzarasını görmek isteyenler baraja gelip fotoğraf çektiriyor. Drone ile havadan görüntülenen baraj, yeni evlenen çiftlerin dış mekan çekimleri için de en çok tercih ettiği mekanların başında yer alıyor. Genç çiftler, mutluluklarını baraj çevresinde verdikleri pozlarla ölümsüzleştiriyor.
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