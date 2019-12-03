Zonguldak'ta barakasını

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçeye bağlı Bodaç köyü Aloğlu Mahallesi'ndeki bir barakada, silah üretimi ve tamiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ö.Ç'nin (82) jandarmadaki işlemlerini tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodaç köyünde şüpheli Ö.Ç'nin evine düzenlenen operasyonda, bahçedeki barakada 6 tabanca, 6 av tüfeğinin yanı sıra tabanca yapımı ve tamiratında kullanılan 16 tabanca gövdesi, 11 üst kapak, 12 şarjör, 12 av tüfeği mekanizması, 29 tüfek namlusu, 7 tüfek dipçiği, 2 bıçak, fişekler ve imalatta kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirilmişti.