KESİK BAŞ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ, KASKETİ VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ - Son Dakika
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KESİK BAŞ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ, KASKETİ VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ

08.09.2022 13:18

ZONGULDAK'ta, başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş (63), tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş (63), tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İbrahim Keleş'in odun kesmeden döndüğünü ancak başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.

YENİ DELİLLER TOPLANDI

Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş'in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi. Olay günü havanın olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş'in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce Böyle bir kıyafetim yok diyen Keleş sonra Pislenmişti, yaktım dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan Keleş'in, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı. Keleş, kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi. İbrahim Keleş, elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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HABER Ali Sencer ARSLANÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) -

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Kesik baş cinayeti şüphelisi kardeşi, kasketi ve kıyafetleri ele verdi Kesik baş cinayeti şüphelisi kardeşi, kasketi ve kıyafetleri ele verdi Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2) Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, İbrahim Keleş, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESİK BAŞ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ, KASKETİ VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KESİK BAŞ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ, KASKETİ VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ - Son Dakika
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