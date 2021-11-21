Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 70 yaşındaki bir adamın cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda ceset ihbarı üzerine harekete geçti. BAŞI KOPMUŞ HALDE BULUNDU Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedenini dağ yolunun girişinde başı bedeninden kopmuş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olayın olası faili ya da failleri hakkında çalışma başlatıldı.

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