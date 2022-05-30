Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyede

30.05.2022 11:09
Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyede

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 21 Kasım 2021'de ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i adliyeye sevk edildi.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Kadıoğlu, Kasım, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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